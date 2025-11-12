Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden 10 şehit: Gürcistan'da C-130 kazası

Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personelden 10'unun Amasya'daki Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görevli olduğu ortaya çıktı.

Üs personelinin rolleri

Uçak bakım personeli olarak görev yapan ve üstteki savaş uçaklarının uçuşa hazırlanmasında kritik sorumlulukları bulunan şehitlerin isimleri şu şekilde sıralanıyor: Şehit Üsteğmen Emre Mercan, Başçavuşlar Hamdi Armağan Kaplan, Akın Karakuş, İlker Aykut, Ramazan Yağız, Üsçavuşlar İlhan Ongan, Berkay Karaca, Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Uzman Çavuşlar Cem Dolapci ile Emre Sayın. Bu personel, Azerbaycan'daki görevlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolundaydı.

Kazada görev alan diğer uçuş personeliyle birlikte uçakta toplam 20 askeri personel bulunuyordu.

Yetkili açıklaması

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Acımızın tarifi yok. Şehitlerimizin arasındaki 10 personel Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığımızın mensuplarıydı" dedi.

Kargı, şehit personellerin savaş uçaklarının uçuşa hazırlanmasında önemli görevleri başarıyla yerine getirdiklerini belirterek, "Hepsi uçak bakım teknik personeliydi. F-16 gibi çok müstesna bir uçağın her türlü bakımını yapıp uçuşunu tamamladıktan sonra piste teker koyduran ekibin mutfağındaki insanlardı. Çok donanımlıydılar. Ailelerine Allah sabır versin. Yerleri doldurulmayacak çok değerli insanları kaybetmenin üzüntüsünü iliklerimize kadar hissediyoruz" diye konuştu.

