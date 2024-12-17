MESAM 3. Geleneksel Ödül Töreni: Gazze'ye Dikkat Çekildi

MESAM 3. Geleneksel Ödül Töreni'nde Gazze Teması

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), 38. kuruluş yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Bu yılki ödül töreni, "Gazzeli çocuklar" temasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılışta sanatçı Tuluğ Tırpan piyano dinletisi sundu. MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, törende yaptığı konuşmada, "Asıl amacımız, fikri mülkiyet sürecinin gelişmekte olduğu ülkemizde bir farkındalık yaratmaktır" dedi ve her yıl bir tema altında düzenlenen ödül töreninin bu yılki temasını açıkladı.

Ergül: Gazze'de Soykırım Gerçekleşiyor

Ergül, "2024 yılında en büyük olay, Filistin'de Gazze diye bir yerin neredeyse kalmadığıdır" diyerek, orada yaşayan insanların ve çocukların yaşadığı trajik duruma dikkat çekti. "Gözlerimizi kapatamayız; dünya tarihi bu soykırımı kaydetmiştir," şeklinde konuştu.

38. Yıl Onur Ödülleri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa gibi önemli isimlere takdim edildi. Alpaslan, bu tür etkinliklerin Gazze'deki insanlık dramını daha görünür kıldığını ifade etti.

Filistinli Çocukların Acısı Unutulmamalı

Büyükelçi Mustafa, "Filistin halkının acılarını hissetmek büyük bir insanlık gösterisidir" diyerek, savaşın etkilerinin özellikle çocuklar üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Gazze'de 800 bin öğrencinin okula gidemediği bilgisiyle, Müslüman ve Arap toplumuna çağrıda bulundu:

"Filistin halkını yalnız bırakmayın, ezilmesine izin vermeyin."

Sanatçıların Duyarlılığı

Ödülleri alan sanatçılardan Orhan Gencebay, telif haklarının önemine vurgu yaparak, "Sanatçıyı yaşat ki sanat yaşasın" ifadelerini kullandı. Gencebay, Gazze'deki insanlık dramının sona ermesini umduğunu belirtti.

Ödül Töreninde Unutulmaz Anlar

Etkinlikte, ödül kazananlar arasında Ahmet Selçuk İlkan, Norm Ender ve Cem Karaca gibi önemli isimler yer aldı. Norm Ender, ödülünü almasının ardından "Parla" adlı marşı seslendirdi.

Gecede ayrıca, MESAM tanıtım filmi ve Gazze tanıtım filmi gösterildi, Ahmet Koç ise "La Beyrut" dinletisi gerçekleştirerek katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) kuruluşunun 38. yılı, "Gazzeli çocuklar" temasıyla kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen "MESAM 3. Geleneksel Ödül Töreni"nde ödüle layık görülen katılımcılar fotoğraf çektirdi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) kuruluşunun 38. yılı, "Gazzeli çocuklar" temasıyla kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen "MESAM 3. Geleneksel Ödül Töreni"nde ödüle layık görülen katılımcılar fotoğraf çektirdi.