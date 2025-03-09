Mescid-i Aksa İmam Hatibi: 'Engellere Rağmen Aksa'ya Gelenler Umut Vadediyor'

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Aksa'ya yapılan ibadetlerin Filistin halkının kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:59
Mescid-i Aksa İmam Hatibi: 'Engellere Rağmen Aksa'ya Gelenler Umut Vadediyor'

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail’in uyguladığı tüm baskı ve engellere rağmen Mescid-i Aksa’da ibadet etmekte ısrar eden Filistinlilerin mücadelesinin, Filistin halkının kutsal mekanlarına olan sadakatinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Şeyh Sabri, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünlerde tüm engellere rağmen Mescid-i Aksa'ya ibadete gelenlerin görüntüleri umut vadediyor ve Filistin halkının kutsallarına bağlılığını ve Mescid-i Aksa konusunda taviz vermediğini teyit ediyor." dedi.

Sabri, ayrıca, bu tarafta meydana gelen sahnelerin, Mescid-i Aksa'nın her türlü komploya karşı güçlü olduğunu ve Filistin halkının bu kutsal mekanın savunulmasındaki sorumluluğunu sürdürdüğünü kanıtladığını vurguladı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin de Aksa’ya olan yoğun ilgisini takdir eden Şeyh Sabri, "Kudüs halkı, Mescid-i Aksa'yı koruma konusundaki sadakatlerini kanıtlamış, işgal devletinin (İsrail) kısıtlamalarına rağmen bugünlerde burayı varlıklarıyla imar eden zor denklemin ta kendisidir." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetinin engellendiğine dikkat çeken Şeyh Sabri, "Bu mahrumiyet, İsrail’in ibadet hakkını ihlal ettiğinin göstergesi olup, Filistinlilerin gönüllerinde Mescid-i Aksa’ya karşı daha büyük bir özlem ve bağlılık yaratmakta, onu savunma kararlılıklarını artırmaktadır." şeklinde konuştu.

Filistin halkının inancı, mukaddesatı ve toprakları için ortaya koyduğu mücadeleye işaret eden Şeyh Sabri, "İşgalciler, Mescid-i Aksa üzerindeki mücadelelerinin kendilerine hiçbir hak kazandırmayacağını, ancak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya bağlılıklarını artıracağını ve onların meşru haklarını güçlendireceğini anlamalıdır." diyerek sözlerini tamamladı.

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