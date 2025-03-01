Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'den İsrail'e Uyarı: Kısıtlamalara Son!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi'nden Önemli Uyarı

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ibadet amacıyla gelen Müslümanlara yönelik baskıların giderek arttığını belirterek, İsrail'e uyarılarda bulundu.

Ramazan Ayında Artan Baskılar

Sabri, yazılı açıklamasında, ramazan ayının gelişini kutlarken, Filistin halkının topraklarında direniş gösterdiğini ve zorla yerinden edilmeyi reddettiğini vurguladı. Bu mübarek ayda, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getirmeyi planladığına dikkat çeken Sabri, "Aksa halen kuşatma altında ve işgal devleti, ibadet için buraya gelen Müslümanlara yönelik baskılarını giderek artırma niyetinde" dedi.

Filistinlilere Çağrı

Şeyh Sabri, İsrail'in Kudüs'e uyguladığı sıkı ablukanın asıl amacının Mescid-i Aksa'ya ulaşımı kısıtlamak olduğuna dikkat çekerek, Filistinlilere, İsrail polisinin koyduğu engelleri umursamamaları ve Mescid-i Aksa'ya ulaşmaları için çağrıda bulundu.

Kısıtlamalar ve Beklentiler

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun 25 Şubat'ta verdiği habere göre, İsrail Savunma Bakanlığı, polis, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ve Hapishaneler İdaresi gibi güvenlik kurumları, ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da namaz kılacak kişi sayısının birkaç bin kişiyle sınırlandırılması yönünde bir tavsiye kararı aldı. Bu doğrultuda, Aksa'daki cuma namazı katılımının 10 bin kişiyle sınırlandırılması öngörülüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin bu konuya ilişkin resmi kararını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.