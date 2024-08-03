Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri: 'Aksanın toprağı ödün vermeye açık değil'

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'den Önemli Açıklamalar

Hamas lideri İsmail Heniyye'ye dua ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, AA muhabirine önemli açıklamalar yaptı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Sabri, İsrail'in hedefinin, "gerçeklerin dillendirilmesini ve Aksa'ya yönelik ihlallerin eleştirilmesini engellemek" olduğunu söyledi.

51 Yıldır Hutbe Veriyor

85 yaşındaki Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa'da 51 yıldır hutbe verdiğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'e ve Hazreti Peygamberin sünnetine bağlıyım. Dini görevimi yerine getiriyorum ezanla ve hutbeyle. Ağzımdan kışkırtmaya yönelik hiçbir söz çıkmamıştır," diye ifade etti.

Gözaltı Süreci

Dün verdiği cuma hutbesinin ardından İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Sabri, "Sorgu için istihbarat ve sınır muhafız güçleri beni çağırdı. Suçlamalar temelsizdi, ancak bunu kanıtlamak kolaydı," dedi. İslami Vakıflar İdaresi'nin belirlediği program dahilinde görevini sürdürdüğünün altını çizdi.

Aksa'ya Yönelik Baskılar

İsrail'in baskı ve kısıtlamalarına karşı tavrını net bir şekilde dile getiren Sabri, "Aksa’nın toprağı, vazgeçmeye ya da ödün vermeye açık bir alan değil. Benim pozisyonum imanî ve stratejik bir pozisyon olup bunun değişmeyecektir," dedi.

Olayın Ardından Ne Oldu?

Gözaltına alınmasının ardından 8 Ağustos’a kadar Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirildi. İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel, Sabri'nin "oturum izninin" iptal edilerek şehirden çıkarılmasının planlandığını belirtti. Son yıllarda, Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girişi sık sık engellenmişti.

Aynı zamanda, İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları Batı Şeria'ya sürmeyi hedefliyor.