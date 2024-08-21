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Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'den Uyarılar: Yangınlar Devam Ediyor

Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 55. yılı anısında Şeyh Sabri, yangınların sürdüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:32
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'den Uyarılar: Yangınlar Devam Ediyor

Mescid-i Aksa'nın Kundaklanması ve Devam Eden Tehditler

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, 21 Ağustos 1969'da Avustralya uyruklu Denis Michael Rohan tarafından gerçekleştirilen kundaklamanın 55. yılı dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu.

Şeyh Sabri'nin Açıklamaları

Yüksek İslam Komisyonu tarafından yapılmış açıklamada, 1969'daki kundaklamanın dünya genelindeki Müslümanlar tarafından hatırlandığını belirten Şeyh Sabri, Rohan'ın Hristiyan Siyonist kilisesine mensup olduğunu vurguladı. İsrail'in Rohan'ı akıl hastası olarak nitelendirip dosyayı kapattığını da ifade etti.

Genç Nesillere Farkındalık Çağrısı

Şeyh Sabri, Yüksek İslam Komisyonu'nun genç nesillerin bu tarihi olaydan haberdar olması için yaptığı hatırlatmanın önemli olduğunu vurguladı. "Mescid-i Aksa aleyhindeki yangınlar halen artarak ve farklı şekillerde sürmektedir," dedi.

Fanatik Eylemler ve Aksa'ya Yönelik Tehditler

İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin yanlıları, Mescid-i Aksa üzerinde baskınlar gerçekleştirerek İslami eserleri tehdit etmektedir. Şeyh Sabri, bu durumun devam etmesi nedeniyle halkın dikkatini çekti.

Aksa'nın Tarihi ve Statüsü

Ürdün, 1994'te yapılan Vadi Araba Anlaşması ile Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak tanınmıştır. Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar İdaresi altında korunmaktadır. Ancak, İsrail yönetimi, Müslümanların ibadet edebildiği bu kutsal mekanı sık sık ihlal etmektedir.

Sonuç

Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanının tamamen Müslümanlara ait olduğunu belirterek, yaşanan baskınları ve ihlalleri kınadı. Aksa, tarihinin yanı sıra günümüzdeki önemiyle de dikkat çekmektedir.

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