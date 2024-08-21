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Mescid-i Aksa'nın Kundaklanmasının 55. Yıl Dönümü: İleri Süreçte Devam Eden Tehlikeler

İslami Vakıflar Meclisi, Mescid-i Aksa'ya yönelik kundaklama suçunun etkilerinin devam ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 17:12
Mescid-i Aksa'nın Kundaklanmasının 55. Yıl Dönümü: İleri Süreçte Devam Eden Tehlikeler

Mescid-i Aksa'nın Kundaklanması Üzerine Açıklama

Kudüs'teki İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi, Mescid-i Aksa'nın 55 yıl önce işgalcilere karşı işlenen kundaklama suçunun günümüzde farklı şekillerde devam ettiğini açıkladı.

Yangının Tarihi ve Etkileri

Açıklamada, "Yangın, nefretle dolu Siyonist eller tarafından planlandı ve gerçekleştirildi. 1969 yılında, Avustralya vatandaşı Denis Michael Rohan tarafından düzenlenen bu hain saldırıda, caminin büyük bir kısmı zarar gördü ve pek çok tarihi eser yok oldu," ifadesine yer verildi. Yangın sırasında "Kudüs Fatih'i" Selahaddin Eyyubi'nin tarihi minberinin de yıkıldığı bildirildi.

Devam Eden Tehditler

Mescid-i Aksa'ya yönelik tehditlerin devam ettiğine dikkat çeken meclis, "Bu menfur suç günümüzde farklı şekillerde, mübarek Mescid-i Aksa'nın mesajına ve kimliğine zarar verme hedefiyle sürmektedir," diye ekledi. Ayrıca, çevredeki kazı çalışmalarının ve Yahudileştirme projelerinin, geçmişteki yangın kadar tehlikeli olduğunu belirtti.

Provokatif Yaklaşımlar ve Saldırılar

Açıklamada, "Günlük olarak saldırılar gerçekleştiren aşırılık yanlılarını kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın avlularında provakatif eylemler sergileyen fotolar ve danslar ile Müslümanlara karşıt davranışlar göstermektedirler," denildi. Filistinliler, İslami ve Arap kimliğini koruma mücadelesini sürdürmektedir.

Yasal Durum ve Filistinlilerin Direnişi

Filistinliler, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs bölgesinin, bağımsız bir devlet kurma hedefi doğrultusunda başkent olmayı sürdüreceğini belirtmektedir. Mescid-i Aksa, tarihi ve dini önemine binaen yalnızca Müslümanlara ait bir cami olarak kalacaktır.

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