Mescid-i Aksa'ya Baskın: Yehuda Glick Öncülüğünde Charlie Kirk İçin Ayin

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyip Yehuda Glick liderliğindeki grubun Charlie Kirk için ayin yaptığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 16:25
Mescid-i Aksa'ya Baskın: Yehuda Glick Öncülüğünde Charlie Kirk İçin Ayin

Mescid-i Aksa'ya Baskın ve Ayin

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, ABD'de suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için ayin gerçekleştirdi.

İsrail'in Srugim haber sitesi, çok sayıda İsraillinin Aksa'ya girerek ayin yaptığını bildirirken, eski milletvekili ve aşırılık yanlısı haham Yehuda Glick'in öncülüğündeki grubun burada ritüeller düzenlediğini aktardı. Filistin resmi haber ajansı WAFA da benzer şekilde, yılbaşı kutlamalarının İbrani takvimine göre yapıldığı Roş Aşana Bayramı öncesi birçok grubun Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu.

Gözlemler, fanatik grupların Talmud ayinleri gerçekleştirdiğini, provokatif danslar sergilediğini ve yüksek sesle şarkılar söylediğini gösteriyor.

Polis Uygulaması ve Statüko İhlalleri

İsrail polisi, Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiği sırada Filistinlilerin ve Müslümanların Aksa'ya girişini engelliyor. Mescid-i Aksa'daki mevcut statüko gereği burada sadece Müslümanların ibadet etmesine; diğer dinlerden kişilerin ise yalnızca ziyaretçi olarak bulunmasına izin veriliyor.

Ancak polis korumasındaki Yahudi ritüelleri ve dua görüntüleri sıkça kameralara yansıyor; Kudüs İslami Vakıflar İdaresi bu girişimleri egemenliğin ihlali olarak nitelendiriyor.

Artan Baskınlar ve Siyasi Boyut

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ikinci yılına yaklaşırken, fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'teki Aksa'ya yönelik baskınları son dönemde belirgin şekilde arttı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanların söylemleri de tartışma yaratıyor. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mescid-i Aksa'nın yerine tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini ve bütçesini kendisinin karşılayacağını belirtmişti. Yahudi Gücü'nden aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot ise Aksa'da İsrail bayrağı açtığı görüntüleri paylaşarak "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

Tarihi Statü ve Hukuki Çerçeve

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor. İdare, 2003'ten bu yana izni olmadan yapılan girişleri "baskın" olarak tanımlıyor ve Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor. İsrail yönetimi ise tarihi statükonun korunduğunu savunuyor; buna rağmen fanatik grupların polis korumasındaki ritüelleri sık sık kamuoyuna yansıyor.

Ayrıca, İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu belirtiyor.

Gelecek Uyarısı

Haberlerde, gelecek hafta Roş Aşana ile başlayıp Yom Kippur ve Sukkot ile devam edecek Yahudi bayramlarının yaklaşmasıyla daha fazla kişinin Aksa'ya geniş çaplı baskınlar düzenlemesi için İsrailli örgütlerin çalışma yürüttüğü uyarısı yapıldı.

Önemli Not: Haberde aktarılan tüm özel isimler, tarihler ve ifadeler kaynaklarda belirtilen şekliyle korunmuştur.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiltere, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı
2
Anthony Albanese: Avustralya, Filistin Devleti'ni Tanıdı
3
Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
4
Ardahan'da Eylülde Kar Sürprizi: Küçükbaş Sürüleri Zor Anlar Yaşadı
5
Pakistan Ordusu: Hayber Pahtunhva'da TTP Bağlantılı 7 Militan Etkisiz Hale Getirildi
6
Özgür Özel: 22. Olağanüstü Kurultay'da Verilen Güç Adaletin Emanetidir
7
İzmir Buca'da Çöpler Sokakları Sardı, Vatandaşlar Tepkili

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü