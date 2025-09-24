Mescid-i Aksa'ya Baskın: Yüzlerce Fanatik Yahudi Yeni Yılı Kutladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya, Yahudi yeni yılını kutlamak amacıyla yüzlerce fanatik Yahudi baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, 328 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya girerek avluda dini ritüeller gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, öğlen namazının ardından baskınların artabileceği yönünde uyarı yapıldı. Fanatik gruplar, 22 Eylül'de başlayan ve bugün sona erecek olan yeni yıl kutlamaları kapsamında Mescid-i Aksa'ya yönelik çağrılar yapmıştı.

Görgü Tanıkları ve Polis Eşliğinde Baskınlar

Görgü tanıklarının aktardığına göre, son 2 gün içinde 843 fanatik Yahudi, İsrail polisinin himayesi altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Aksa avlusuna giren bazı İsrailliler dini ritüeller gerçekleştirdi ve danslar etti.

İsrail polisi, 2003 yılından bu yana, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin ve fanatik Yahudilerin cuma ve cumartesi günleri hariç Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Filistinli Tepkileri ve Endişeler

Fanatik Yahudiler bayramlarda ve özel günlerde baskınlarını yoğunlaştırırken, Filistinliler bu uygulamaların Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'ün "Yahudileştirilmesi" ile Arap ve İslam kimliğinin yok edilmesi yönündeki İsrail çabalarının parçası olduğunu savunuyor. Vakıflar yetkilileri ve görgü tanıkları baskınların gerilim yarattığını belirtiyor.

Mescid-i Aksa'ya İlişkin Statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Ayrıca 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor. Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresi izniyle Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail kararı çerçevesinde polis eşliğinde mabede giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'daki tarihi statünün korunduğunu savunuyor; buna göre sadece Müslümanlar ibadet edebiliyor, diğer dinlerin mensupları ise ziyaretçi statüsünde bulunuyor. Ancak fanatik Yahudilerin polis korumasında Aksa'ya girip dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.