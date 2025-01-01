Mescid-i Aksa'ya Geçen Yıl 53 Binden Fazla Fanatik Yahudi Baskın Düzenledi

Mescid-i Aksa'ya Baskınlar Artıyor

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 2023 yılında, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya toplam 53 bin 605 fanatik Yahudi baskın düzenlendiğini bildirdi. Bu sayı, son 20 yıl içerisindeki en yüksek baskın rakamı olarak kayıtlara geçti.

Baskın İstatistikleri

2022 ve 2023 yıllarında yapılan baskınların sayı 48 bini aşarken, 2021 yılında bu rakam yaklaşık 35 bin olarak tespit edilmişti. İsrail polisinin 2003'ten itibaren düzenlemeye başladığı bu baskınlar, genellikle hafta sonları ve Yahudi bayramları sırasında yoğunlaşmaktadır.

Şeyh İkrime Sabri'nin Açıklamaları

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, yaptığı açıklamada geçen yılki baskınları kınadı ve "Mescid-i Aksa’ya yönelik sürekli baskınların arttığı ve ibadetlerin engellendiği acı verici olaylarla dolu bir yıl oldu" ifadelerini kullandı. Sabri, 2024 yılı boyunca Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da Filistinli sivillere karşı işlenen cinayetlere dikkat çekerek, bu ihlallerin İsrail işgalinin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Sabri, İslam dünyasını Filistin davasını desteklemek için birleşmeye davet ederken, uluslararası toplumu da Filistin halkına destek olmaya çağırdı.

Mescid-i Aksa'nın Statüsü

Ürdün, 1994'te imzaladığı Vadi Araba Anlaşması çerçevesinde, Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul edilmiştir. Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin himayesinde bulunmaktadır. Ancak, 2003 yılından bu yana İsrail tarafından yapılan tek taraflı kararlarla Mescid-i Aksa'ya girişin kontrolü sağlanmaktadır.

İsrail yönetimi Mescid-i Aksa'da, "sadece Müslümanların ibadet edebildiği" statüyü koruduğunu iddia etmekle birlikte, fanatik Yahudilerin baskınları sırasında para ve dua ritüellerinin icra edilmesi sıkça gözlemlenmektedir.