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Mescid-i Aksa'ya Yapılan Baskınlar ve Uluslararası Statüko

Yüzlerce fanatik grup Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, uluslararası statüko sorgulanıyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:40
Mescid-i Aksa'ya Yapılan Baskınlar ve Uluslararası Statüko

Mescid-i Aksa'da Fanatik Baskınlar

İsrail polisi gözetiminde yaklaşık 1600 fanatik kişi, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa avlusuna girdi.

Girişler ve Protestolar

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, işgal altındaki bölgede, birçok İsrail vatandaşının gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya zorla girdiğini belirtti. Bu kişilerin avluda İsrail bayrağı açtığı ve dini bayram olan Tisha B'Av nedeniyle geniş çaplı baskınlar yapma çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Aksa'nın Kutsallığı ve Geçmişi

Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olarak büyük bir öneme sahiptir. Ancak, fanatik grupların bu kutsal mekanda düzenledikleri baskınlar ve ibadet etme talepleri uluslararası hukukun ve tarihi statüko gerekliliklerinin ihlal edildiği gibi bir algı yaratıyor.

Uluslararası Anlaşmalar ve Kontrol Statüsü

Ürdün, 1994 yılında imzalanan Vadi Araba Anlaşması gereğince Kudüs’teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul edilmektedir. 2013 yılında imzalanan bir başka anlaşmaya göre ise, Kudüs ve çevresindeki kutsal mekanların savunulması Ürdün'e verilmiştir. Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunmaktadır.

İsrail'in Tek Taraflı Kararları

2003 yılında, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin izni olmadan, İsrail’in tek taraflı kararları ile Mescid-i Aksa'ya Muslim olmayanların girişine olanak sağlanıyor. Ancak, fanatik yerleşimcilerin bu konuda gerçekleştirilen baskınlarda dualar etmesi ve dini ritüelleri yerine getirmesi, hem yerel halk hem de uluslararası gözlemciler tarafından endişe ile izlenmektedir.

Sonuç

Mescid-i Aksa, uluslararası ilişkilerde ve Müslüman topluluklar arasında özel bir yer tutmaktadır. Baskınların artması, bölgedeki gerilimi daha da yükseltmekte ve çeşitli uluslararası anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesine yol açmaktadır.

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir...

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir...

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir...

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir...

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir...

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir...

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir...

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir...

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

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