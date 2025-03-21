Mescid-i Haram'da Gazze için Dua: İsrail Saldırıları Yeniden Başladı

Mescid-i Haram'da Gazze halkı için dua edilirken, İsrail'in yoğun saldırıları sonucu çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:26
Mescid-i Haram'da Gazze için Dua: İsrail Saldırıları Yeniden Başladı

Mescid-i Haram'da Gazze İçin Dualar Yükseldi

Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram, ramazan ayının son on gününe girerken, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılara maruz kalan Filistinliler için dualarla doldu. Mescid-i Haram'ın imam ve hatibi Şeyh Abdurrahman es-Sudeysi, teheccüt namazında Yüce Allah’a şöyle seslendi: "Allah’ım! Zulmeden, işgalci Siyonistleri kahret! Onların birliklerini dağıt, saflarını boz ve onları ibret alınacak bir ders kıl!"

El-Ezher Kurumu'ndan Destek Mesajı

Mısır’ın Kahire şehrindeki El-Ezher Kurumu da resmi sosyal medya hesaplarından Gazze halkı için şu paylaşımı yaptı: "Allah’ım! Ramazan’ın son on gecesinin ilkinde sana yalvarıyoruz. Gazze halkına yardım et, onların üzerindeki musibeti kaldır ve onlara katından bir destek ihsan eyle."

İsrail Saldırıları Yeniden Başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı itibarıyla Gazze’ye yönelik şiddetli bombardımanlarını yeniden başlattı. Saldırılardan sonra çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'e yakın Filistinli hayatını kaybetti ve yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

Ateşkesin Bozulması ve Son Gelişmeler

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, yeni ateşkes tekliflerini reddettiğini belirtip Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini dile getirdi. Hamas ise, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözleri önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını açıkladı.

İsrail’in son saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde gerçekleştiriliyor.

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