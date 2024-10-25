Mescid-i Nebevi İmamı Kırgızistan'da Cuma Namazı Kıldırdı

Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde bulunan Mescid-i Nebevi Camii'nin İmamı Şeyh Salah bin Muhammed El Budeyr, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te cuma namazı kıldırdı. Bu özel etkinlik, Kırgızistan Müftülüğü tarafından düzenlenen bir davetle gerçekleştirildi.

İmamın Temasları

Şeyh El Budeyr, Bişkek'teki programı kapsamında Kırgızistan Müftülüğü ve çeşitli camileri ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında, yerel halkla etkileşimde bulunarak dini konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Cuma Hutbesi

Biškek Merkez İmam Serahsi Camisi'nde gerçekleştirilen cuma namazında, İmam El Budeyr hutbe okuyarak cemaate hitap etti. Hutbe öncesinde Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov, cemaate israfın önlenmesi ve tasarrufun önemini vurguladı.

Akşam Namazı Planı

Namaz sonrası programında, El Budeyr'in Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Abdulkerim Satuk Buğra Han Camisi'nde akşam namazı kıldırması bekleniyor.