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Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı genelgesi mesleki ve teknik eğitimin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:11
Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Genelgesi Resmi Gazete'de

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Genelgesi Yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan genelgede, mesleki ve teknik eğitimin sosyal ve ekonomik sektörlerle işbirliği içinde gençlere eşit fırsatlar sunarak mesleki yeterlilik kazandırma önemi vurgulandı.

Önemli Vurgular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan genelgede, mesleki ve teknik eğitimin ekonomik kalkınma ve toplumsal refah açısından kritik bir rol oynadığı belirtildi. Bu tür eğitimler, bireylerin iş gücü piyasasına katılmaları için gerekli becerileri kazanmalarını hedefliyor.

İşbirliğine Dayalı Bir Yaklaşım

Genelgede, mesleki eğitim hizmetlerinin sosyal ve ekonomik sektörlerle entegre bir şekilde yürütülmesi gerektiği ve bu süreçte kamu, işveren ve çalışanların ortak sorumluluklarının altı çizildi. Bu sayede, yenilikçi ve üretken bir iş gücü oluşturulması amaçlanıyor.

Politika ve Stratejilerin Geliştirilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için gerekli politika ve stratejileri belirlemek üzere bir belge hazırladı. Bu belgenin, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacağı ve tüm kamu kurumlarının görevlerini yerine getirmesine dikkat çekildi.

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