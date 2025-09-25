Mesmeur: Küresel Sumud Filosu'na Yapılan İHA Saldırısı 'Savaş Suçu'

Fransız milletvekilinden sert tepki

Fransız milletvekili Marie Mesmeur, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü uyarınca "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Mesmeur, Yunanistan'ın SAR sorumluluk sahasında dün insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırıya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Küresel Sumud Filosu'ndan 11 gemiye 13 farklı saldırı yapıldığını ve aynı gün İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın filoya katılanların tehdit edildiğine dair açıklama yaptığını söyledi.

Mesmeur, İsrail makamlarını işaret ederek, "Bize gözdağı vermeye, bizi korkutmaya, Yunanistan’da durmamızı ve yola devam etmememizi sağlamaya çalıştılar ancak işe yaramadı çünkü bugün hiçbir..." ifadelerini kullandı ve filonun kararlılığını vurguladı.

Filoya yapılan İHA saldırısını değerlendirirken Mesmeur, "Bu bir savaş suçu çünkü uluslararası hukuka göre, hiçbir askeri amacı olmayan bir sivil gemiye saldırmak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca bir savaş suçu teşkil etmektedir." dedi.

Mesmeur, ayrıca bazı devletlerin Gazze konusundaki pasif tavrına tepki göstererek, İtalya halkının harekete geçip genel greve giderek vatandaşlarını koruması için baskı kurduğunu ve bunun sonuç verdiğini belirtti. Mesmeur, "Bir kez daha Macron, yaşanmakta olan soykırım ve filodaki vatandaşlarının korunması hususunda tamamen kayıtsız ve etkisiz." diye konuştu.

Filonun amacını da anlatan Mesmeur, Google'da İsrail tarafından desteklenen içeriklerle filonun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ileri sürdü. Hedefin Gazze'ye acil insani yardım ulaştırmak, kalıcı bir insani yardım koridoru açmak, 2017'den bu yana süren ablukayı kırmak ve dünyanın gözlerini Gazze'ye çevirmek olduğunu söyledi.

Mesmeur, devletlerden Gazze konusunda net tutum almasını ve "savaş suçlusu İsrail'e karşı yaptırım" uygulanmasını istedi. "(Filoda) Bu gece İsrail saldırısıyla herhangi bir ölüm olmadı. Hasarlar oluştu, onları şimdiden tamir ettik. Ancak bu gece Gazze kentini ve özellikle ailelerin sığındığı bir hangarı da bombaladılar ve 40'tan fazla kişi öldü." dedi.

Mesmeur, Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna, bunun canlı şekilde kayıt altına alındığına ve kıtlığın bir "savaş silahı" olarak kullanıldığına dikkat çekti. Soykırımın 700 günden fazla sürdüğünü ve hükümetlerin pasifliği nedeniyle halkın ayağa kalktığını ifade etti.

Son olarak Mesmeur, Küresel Sumud Filosu'nun "vatandaşların, hükümetlerinden daha fazla cesaretli olduğu" mesajını verdiğini; vatandaşların filoya katılan gemileri satın almak için organize olduğunu söyledi.