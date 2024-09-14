Mesut Özil ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Çilehane Camii'nde Bir Araya Geldi

Eski futbolcu Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile İstanbul Üsküdar’da yer alan Çilehane Camii'nde bir araya geldi. Özil’in, cuma namazı sonrası gönüllü olarak cami temizliğine katılması dikkat çekerken, bu örnek davranış Diyanet İşleri Başkanı tarafından takdirle karşılandı. Özil'in, toplumda sosyal sorumluluk bilinci oluşturacak bu davranışı sosyal medyada da geniş yankı buldu.



MESUT ÖZİL VE PROF. DR. ALİ ERBAŞ ÇİLEHANE CAMİİ'NDE BULUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil ile Cuma namazı sonrası Üsküdar’daki Çilehane Camii’nde bir araya geldiklerini duyurdu. Erbaş, Mesut Özil’in gönüllü olarak cami temizliğine katılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, bu davranışın toplum için önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Erbaş, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile Cuma namazı sonrası Çilehane Camii’nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılmasıyla büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum."

TOPLUM İÇİN ÖRNEK BİR DAVRANIŞ

Mesut Özil, uzun yıllardır futbol kariyerindeki başarıları ve saha içindeki performansıyla dünya çapında tanınan bir isim. Ancak son yıllarda Özil, sosyal sorumluluk projelerine ve hayır işlerine olan katkılarıyla da adından söz ettiriyor. Özil’in Üsküdar’daki Çilehane Camii’nde gönüllü olarak gerçekleştirdiği cami temizliği, bir sporcu olarak sadece saha içinde değil, saha dışında da nasıl rol model olunabileceğini göstermesi açısından büyük takdir topladı.

Cami temizliğine katılması ve topluma sunduğu bu örnek davranış, özellikle gençler arasında sosyal sorumluluk bilincini artırma açısından büyük önem taşıyor. Özil, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde hayran kitlesine sahip bir sporcu olarak, toplumdaki hassasiyetleri destekleyen bu gibi davranışlarıyla gençlere ilham kaynağı oluyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mesut Özil’in bu gönüllü davranışını, sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda Özil’in, Cuma namazı sonrası camide gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları yer aldı. Erbaş, Özil’in topluma örnek olabilecek bu gibi davranışlarının yaygınlaşması gerektiğini belirtti ve Özil’e teşekkür etti.

Paylaşımda yer alan videoda, Erbaş’ın Mesut Özil’i tebrik ettiği anlar da görülüyor. Özil'in cami temizliği sırasında gösterdiği titizlik ve samimiyet, toplumun farklı kesimlerinde de olumlu yorumlarla karşılandı.

MESUT ÖZİL’İN SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

Futbol kariyeri boyunca elde ettiği başarıların yanı sıra, Mesut Özil sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor. Özil, futbol kariyeri boyunca birçok kez yardım kampanyalarına katılmış, dünya genelinde yardıma muhtaç insanlara destek olmuştur. Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de yardım çalışmalarıyla bilinen Özil, özellikle çocuklar ve mülteciler için yaptığı bağışlarla da adından sıkça söz ettirdi.

Bu gibi gönüllü katılımlar ve sosyal sorumluluk çalışmaları, Mesut Özil’in futbolculuk kariyerinin yanı sıra insani değerler konusundaki duruşunu da net bir şekilde ortaya koyuyor. Özil, bu gibi çalışmalarla hem spor dünyasında hem de genel olarak toplumda nasıl bir rol model olunabileceğini gösteriyor.

MESUT ÖZİL VE TÜRKİYE’DEKİ POPÜLERLİĞİ

Mesut Özil, Türkiye’de hem futbol kariyeri hem de insani duruşu ile büyük bir hayran kitlesine sahip. Özellikle Fenerbahçe’ye transferi sonrasında Türkiye’de geniş bir takipçi kitlesi kazanan Özil, futboldan emekli olduktan sonra da Türkiye’deki sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam ediyor. Özil’in Üsküdar’daki Çilehane Camii’nde gerçekleştirdiği bu gönüllü katılım, Türkiye’deki hayranları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.