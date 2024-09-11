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Meta, Avustralya’da Kullanıcı Fotoğraflarını İzinsiz Kullandı

Meta, Avustralyalı kullanıcılarının fotoğraflarını izinsiz kullanarak yapay zeka eğitimi yaptığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:59
Meta, Avustralya’da Kullanıcı Fotoğraflarını İzinsiz Kullandı

Meta'nın Yapay Zeka Eğitimindeki Skandal

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, sosyal medyada herkesle paylaşılan Avustralya merkezli kullanıcıların fotoğraflarını izinsiz bir şekilde yapay zeka modellerinin eğitiminde kullandığını kabul etti.

Senato Soruşturması ve Açıklama

ABC'nin haberine göre, Meta'nın gizlilik politikası yöneticisi Melinda Claybaugh, yapılan bir senato soruşturmasında, kullanıcıların fotoğraflarının GDPR uyumlu olarak Avrupa'da kullanılmasının nedeninin oldukça ayrıntılı yasal bir çerçeveye uyması gerektiği üzerinde durdu.

Claybaugh, Avustralya'daki kullanıcılar için 'izin vermeme' seçeneğinin neden sunulmadığına dair soruları yanıtlarken; 18 yaş ve üstü kullanıcılar ile herkese açık hesaplardan yapılan paylaşımların yapay zeka eğitimi için kullanıldığını vurguladı. "Avustralyalılar için de Avrupa'daki seçeneklerin geçerli olmasını isterim" ifadesi dikkat çekti.

Senatörden Hükümete Çağrı

Açıklamaların ardından Tony Sheldon adındaki Avustralyalı senatör, hükümete teknoloji şirketlerinin yasalara saygılı bir şekilde hareket etmeleri için harekete geçmeleri gerektiğini belirtti.

Bu olay, Meta'nın kullanıcı gizliliği konusundaki tutumunu tekrar gündeme getirirken, Avustralyalı kullanıcıların haklarının korunması adına adımlar atılması gerektiğini gösteriyor.

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