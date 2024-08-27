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Meta CEO'su Mark Zuckerberg'den ABD Hükümeti'ne Eleştiri: Kovid-19 Döneminde Sansür Baskısı

Zuckerberg, ABD hükümetinin Kovid-19 döneminde Meta'ya sansür baskısı yaptığını itiraf etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:26
Meta CEO'su Mark Zuckerberg'den ABD Hükümeti'ne Eleştiri: Kovid-19 Döneminde Sansür Baskısı

Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'ten Önemli Açıklamalar

Mark Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'ne sunduğu mektupta, hükümetin Kovid-19 döneminde şirkete uyguladığı baskıları dile getirerek, bu durumun yanlış olduğunu kaydetti.

Sansür Baskısına Karşı Sesini Yükseltmediği için Pişman

Zuckerberg, "Hükümetin baskısının yanlış olduğunu düşünüyorum ve bu konuda daha çok sesimizi çıkarmadığımız için pişmanım" dedi. 2021 yılında ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Meta'ya içerik sansürü uygulaması konusunda defalarca baskı yaptığını ifade etti.

Gelecek Baskılara Karşı Daha Hazır Olacaklar

Zuckerberg, herhangi bir yönetimden gelen baskılara karşı içerik standartlarını korumaları konusunda ekibini uyardıklarını belirtti ve "Böyle bir şey tekrar olursa, buna karşı koymaya hazırız" şeklinde konuştu.

Başkanlık Seçimlerinde Tarafsızlık Vurgusu

Mektubunda 2020 başkanlık seçimleri öncesinde, Hunter Biden'ın laptopu hakkında çıkan haberin görünürlüğünün düşürülmesinin yanlış olduğunu da ifade eden Zuckerberg, Meta'nın iç tüzüğünde bu konudaki yanlışlıkları düzelttiklerini belirtti. Ayrıca seçimlerde tarafsız kalacaklarını vurguladı.

Temsilcilerden Zuckerberg'e Destek

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin Cumhuriyetçi kanadı, Zuckerberg'in açıklamalarını "ifade özgürlüğü için büyük bir kazanım" olarak değerlendirirken; mektubunda üç önemli itirafta bulunduğunu duyurdu. Bunlar arasında Biden yönetiminin sansür baskıları ve Facebook’un Hunter Biden ile ilgili hikayeyi kısıtlaması gibi konular yer aldı.

Zuckerberg'in kamuoyuna duyurduğu "seçimlerde herhangi bir tarafa parasal yardımda bulunmayacağım" açıklaması da dikkat çekti, "Zuck paraları yok artık. Bu seçim güvenliği için büyük bir başarı" yorumları yapıldı.

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