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Meta, Malezya Başbakanı İbrahim'in Heniyye Paylaşımlarını Hatalı Olarak Kaldırdığını Açıkladı

Meta, Malezya Başbakanı'nın Heniyye için yaptığı taziye paylaşımlarının 'operasyonel bir hata' nedeniyle kaldırıldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:57
Meta, Malezya Başbakanı İbrahim'in Heniyye Paylaşımlarını Hatalı Olarak Kaldırdığını Açıkladı

Meta'dan Güncel Açıklama

Meta, Malezya'nın Başbakanı Enver İbrahim'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye hakkındaki paylaşımlarının, Facebook ve Instagram platformlarında yanlışlıkla kaldırıldığını duyurdu.

Yanlışlıkla Kaldırıldığı İddia Edildi

Meta'nın Politika İletişim Müdürlüğü, bir basın muhabirinin sorusu üzerine, bu durumun "operasyonel bir hata" olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, başbakan İbrahim'e özür dilenip dilenmediğine dair bir bilgi verilmedi.

Paylaşımlarının Gerçek Sebebi

Açıklamada, Enver İbrahim'in, Heniyye'ye yönelik suikasti kınadığı ve başsağlığı dilediği paylaşımlarının yanlışlıkla kaldırıldığı kaydedildi. Meta, bu tür içeriklerin kamu yararına olabileceği durumlarda, özel etiketlerle görünür olmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan İbrahim'den Sert Tepki

Enver İbrahim, 31 Temmuz tarihinde gerçekleşen Heniyye suikastını kınayan paylaşımlarının "tehlikeli kişi ve örgütler" gerekçesiyle kaldırıldığını ifade etti ve 1 Ağustos'ta Meta'yı "siyonist İsrail rejiminin bir aracı" olmakla suçladı. 4 Ağustos'ta ise Meta temsilcileriyle, Malezya Başbakanlık Ofisi yetkilileri arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

Üzüntü Duyuldu ve Paylaşımlar Geri Yüklendi

Malezya Başbakanlık Ofisi'nin Medya ve Stratejik İletişim Birimi, yapılan toplantıda Meta'nın İbrahim'in paylaşımının kaldırılmasından duyduğu büyük üzüntüyü dile getirdi. Son olarak, Meta, Enver İbrahim'in yanlışlıkla silinen paylaşımlarını "doğru haber değeri etiketiyle" geri yükledi.

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