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Meta, Nijerya'daki 70 Bin Dolandırıcı Hesabı Kapatıyor

Meta, Nijerya'da şantaj ve dolandırıcılık yapan 70.200 Instagram ve Facebook hesabını kapattı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:31
Meta, Nijerya'daki 70 Bin Dolandırıcı Hesabı Kapatıyor

Meta'nın Temizleme Operasyonu

Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta, Nijerya'da tespit edilen şantaj ve dolandırıcılık suçlarıyla ilişkilendirilen 70.200 hesabı kapatma kararı aldı.

Sextortion Yöntemi Tehdit Ediyor

Meta'nın açıklamasına göre, bu hesaplar, mahrem konuların ifşa edilmesi ve toplumsal baskı yaratma amacı güden "sextortion" yöntemini kullanarak suç işliyordu. Şirket, bu tür dolandırıcılıkların son yıllarda arttığını bildirdi.

"Yahoo Boys" Sorunu

Nijerya da organize siber suçlarla anılan "Yahoo Boys" grubunun faaliyetlerine dikkat çekildi. Şirketteki yetkililer, "Sextortion, yıkıcı sonuçları olabilecek korkunç bir suçtur. Yahoo Boys, bu tür faaliyetleri sıkça gerçekleştiriyor." açıklamasında bulundu.

Kapattıkları Hesaplar

Nijerya'da yapılan incelemeler sonucunda, 63.000 Instagram ve 7.200 Facebook hesabının, bu suçlara karıştığı gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi.

Dolandırıcılık Yöntemleri

İnternette dolandırıcılık yapan "Yahoo Boys" üyeleri, genellikle genç kadın kılığına girerek kurbanlarının mahrem görüntülerine ulaşmayı hedefliyor. Bu görüntüleri elde ettikten sonra, dolandırıcılar şantaj yaparak para talep ediyor.

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