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Meta'nın İkinci Çeyrek Gelirleri ve Karı Güçlendi

Meta'nın ikinci çeyrek gelirleri %22, net karı %73 artarak önemli bir büyüme gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:24
Meta'nın İkinci Çeyrek Gelirleri ve Karı Güçlendi

Meta, İkinci Çeyrek Finansal Raporunu Açıkladı

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler platformların sahibi olan Meta, 2023 yılının ikinci çeyrindeki mali sonuçlarını paylaştı. Şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %22 oranında artarak 39,1 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl bu rakam 31,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Piyasa Beklentilerini Aştı

Meta'nın ikinci çeyrek gelirine ilişkin piyasa beklentisi 38,3 milyar dolar iken, şirketin bu dönem için net karı %73 artarak 13,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı çeyreğinde 7,8 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Hisse Başına Kar Artışı

Bu yılın ikinci çeyreğinde hisse başına kar ise 2,98 dolardan 5,16 dolara yükseldi. Beklentiler ise hisse başına 4,73 dolar olarak belirlenmişti.

Gelecek Beklentileri

Meta, 2023'ün üçüncü çeyreğinde gelir beklentisini 38,5 milyar dolardan 41 milyar dolara olarak açıkladı.

Mark Zuckerberg'in Açıklamaları

Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, finansal sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Güçlü bir çeyrek geçirdik ve Meta AI, yıl sonuna kadar dünyada en çok kullanılan yapay zeka asistanı olma yolunda ilerliyor." şeklinde konuştu.

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