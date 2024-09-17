Meta'nın Rus Medya Yasakları

Meta, Rus Medya Kuruluşlarını Yasakladı

Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta, dış müdahale faaliyetleri gösterdikleri sebebiyle bazı Rus medya kuruluşlarını platformlarından yasaklama kararı aldı.

Hangi Medya Kuruluşları Yasaklandı?

Meta'nın açıklamasına göre; haber ajansı Rossiya Segodnya ve devlet televizyonu RT dahil olmak üzere birçok Rus medya kuruluşu, uygulamalarından küresel olarak yasaklandı.

ABD Hükümeti'nin Kararları

ABD basını, Meta'nın Rus medya kuruluşlarına getirdiği yasaklarla ilgili olarak, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları aktardı. 4 Eylül'de yapılan bu açıklamada, dünya genelinde yasak uygulanan medya kuruluşları arasında RT'nin de bulunduğu belirtildi. Bakanlık, bu kuruluşların 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine müdahale etme çabasında bulunduklarını iddia etti.

Yaptırımların Genişletilmesi

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 13 Eylül tarihinde, RT ile bağlantılı olan 3 kuruluşun ve 2 bireyin de yaptırımlara tabi tutulduğunu duyurdu. Blinken, bu kararı verirken, bu kuruluşların yurt dışındaki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine dikkat çekti.

Geçmişteki Müdahaleler

ABD istihbaratı, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya'nın RT ve diğer medya kuruluşları üzerinden müdahale etmeye çalıştığı sonucuna varmıştı. Moskova ise bu tür iddiaları her daim reddetmiştir.