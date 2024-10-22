Meta Yöneticisinin Filistin Destekçisi İçeriklere Sansür Baskısı

İsrailli Meta Yetkilisinin Sansür Talepleri Ortaya Çıktı

Meta, Facebook ve Instagram’u bünyesinde barındıran şirketin, İsrail ve Yahudi Diasporası Politikaları Direktörü Jordana Cutler’ın Filistin'de Adalet için Öğrenciler (SJP) platformunun sosyal medya paylaşımlarının sansürlenmesi için baskı yaptığı iddiaları gündeme geldi.

Sızdırılan Yazışmaların Detayları

ABD merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu The Intercept aracılığıyla ortaya çıkan habere göre, Cutler, SJP’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarının sansürlenmesi için çekincelerini dile getirdi.

Özellikle, SJP'nin Gazze'deki saldırılara karşı düzenlenen protestolarda öncü bir rol oynadığını belirten Cutler, bu paylaşımların Meta'nın “Tehlikeli Kişi ve Kuruluşlar Listesi” aracılığıyla sansürlenmesi için gerekli adımları attı.

Meta'nın Cevapsız Kalması

Cutler’ın işaretlediği içeriklerin sansürlenip sansürlenmeyeceği ise yanıtsız kalmaya devam ederken, birçok uzman, Meta üst yöneticilerinin bir ülkenin çıkarlarına aykırı içeriklere müdahale etmesinin endişe verici olduğunu savunuyor.

Cutler'ın Rolü ve Geçmişi

İsrail hükümetinde yıllar boyu önemli görevlerde bulunan Cutler, 2016 yılında Meta’da göreve başladı. Geçmişinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun danışmanlığını yapmış ve ayrıca Washington’daki İsrail Büyükelçiliğinde halkla ilişkiler alanında çalışmıştır.

Cutler, işinin bir parçası olarak İsrail'in çıkarlarını sosyal medya platformlarında temsil ettiğini belirtmiş ve bu konuyu pek çok kez vurgulamıştır.

2017 yılında Cutler, Calcalist gazetesine verdiği demeçte, Facebook'un siber güvenlik için İsrail'in devlet kurumlarıyla yakın işbirliği içinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, Jerusalem Post gazetesinde Cutler'dan "Facebook'taki İsrail temsilcisi" olarak bahsedildiği de kaydedildi.

Cutler, yaptığı röportajlarda şirket içinde, işinin önemli bir bölümünün İsrail halkının çıkarlarını ve hükümetin endişelerini temsil etmek olduğunu söylemiştir.