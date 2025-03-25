Metal Müziğin İkonları İstanbul'da Buluşuyor: Dark Sun Festival

1-2 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Dark Sun Festival, metal müziğin ödüllü isimlerini bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:24
Metal Müziğin İkonları İstanbul'da Buluşuyor: Dark Sun Festival

Dark Sun Festival İstanbul'da Metalseverlerle Buluşacak

Metal müziğin önemli isimleri, İstanbul'da dinleyicileriyle bir araya gelmek için geri sayıyor. Epifoni ve URU ortaklığıyla gerçekleşecek Dark Sun Festival, 1-2 Ağustos tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek.

Bu festival, Brezilya’dan Hollanda’ya, Danimarka’dan Türkiye’ye kadar geniş bir metal müzik yelpazesi sunacak. Festivalin ilk gününde, Türk metal sahnesinin dikkat çeken gruplarından Helak sahne alacak. Ardından Türkiye'nin öncü hardcore punk gruplarından Radical Noise performans sergileyecek.

Festivalin ilk akşamını ise efsanevi Brezilya thrash metal grubu Sepultura kapatacak.

Festivalin İkinci Günü: Senfonik Metal ve Kadın Vokal

Festivalin ikinci günü, Türkiye’nin senfonik metal sahnesinin öncülerinden Knight Errant’ın performansıyla başlayacak. Daha sonra, Danimarkalı sanatçı Amalie Bruun’un solo black metal projesi Myrkur, dinleyicilerle buluşacak.

Festivaldeki finali ise Hollanda kökenli senfonik metal grubu Epica, sahne prodüksiyonu ve etkileyici vokalleriyle gerçekleştirecek.

King Diamond Zorlu PSM'de Konser Verecek

Heavy metal tarihinin karakteristik isimlerinden biri olarak gösterilen King Diamond, 13 Temmuz’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Alanında en üretken isimlerden biri olan King Diamond, Metallica ve Pantera gibi gruplardan, Goatwhore gibi yükselen yıldızlara kadar pek çok sanatçıyı etkilemiştir.

45 yılı aşkın müzik kariyeriyle öne çıkan King Diamond’ın “Give Me Your Soul” parçası ise Grammy’ye aday gösterilmişti. Konser sırasında Andy LaRocque ve Mike Wead gitarda, Pontus Egberg bas gitarında ve Matt Thompson davulda yer alacak.

King Diamond konserinin biletleri ise Bubilet üzerinden satışa sunuldu.

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Metal Müziğin İkonları İstanbul'da Buluşuyor: Dark Sun Festival

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