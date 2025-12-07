Meteoroloji 13. Bölge'den Kuzey Kesimlere Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’ın kuzey kesimleri için kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:44
Uyarı ve Etkiler

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’ın kuzey kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 'Bölgemiz genelinde beklenen kuvvetli yağışların, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur; yüksek kesimlerinde ise (1500 metre rakım üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir.' denildi.

Yetkililer, oluşması beklenen ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayına karşı uyarıda bulundu. Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzlukların görülebileceği belirtildi.

Dikkatli olunması istendi.

