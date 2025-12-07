Meteoroloji 13. Bölge'den Kuzey Kesimlere Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge'den Kuzey Kesimler İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Uyarı ve Etkiler

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’ın kuzey kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 'Bölgemiz genelinde beklenen kuvvetli yağışların, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur; yüksek kesimlerinde ise (1500 metre rakım üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir.' denildi.

Yetkililer, oluşması beklenen ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayına karşı uyarıda bulundu. Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzlukların görülebileceği belirtildi.

Dikkatli olunması istendi.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ELAZIĞ, MALATYA, TUNCELİ, BİNGÖL VE ADIYAMAN’IN KUZEY KESİMLERİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU