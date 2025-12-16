DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,28 -0,15%
ALTIN
5.912,93 -0,09%
BITCOIN
3.718.872,16 -1,42%

Meteoroloji 7. Bölge'den Kayseri'ye Don Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de yağışların akşama kadar süreceğini ve Çarşamba sabahı 0°C altı sıcaklıklarla buzlanma, don, sis ve pus riskinin olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:05
Meteoroloji 7. Bölge'den Kayseri'ye Don Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge'den Kayseri'ye Don Uyarısı

Buzlanma, don, sis ve pus riski

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kayseri genelinde don olaylarına karşı uyarı yapıldığı bildirildi.

Yapılan değerlendirmelere göre ilimizi etkisi altına alan yağışların bugün akşam saatlerine kadar aralıklı şekilde devam edeceği tahmin edilmektedir.

Yağışlı sistemin ardından Çarşamba günü sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının il genelinde 0 derecenin altında seyredeceği öngörülüyor. Bu koşulların il genelinde buzlanma ve don hadisesi ile birlikte sis ve pus oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek buzlanma ve don hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ve yayınlanan tahmin, meteorolojik değerlendirme ile uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiğini vurguladı.

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, KAYSERİ GENELİNDE DON OLAYLARINA...

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, KAYSERİ GENELİNDE DON OLAYLARINA KARŞI UYARI YAPILDI.

İLGİLİ HABERLER

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: O.A. (46) Tutuklandı
2
Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı
3
Yaşayan İznik Hazineleri 40: Kemal Kumcu’nun İznikspor ve Çini Serüveni
4
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
5
Sakarya'da şüpheli ölüm: 67 yaşındaki Erdoğan Tunca evinde ölü bulundu
6
Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı
7
Sakarya Serdivan'da Yapı Kullanım İzni İddiası: Univa Rezidans Kapatıldı, 100 Kazak Öğrenci Mağdur

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi