Meteoroloji 7. Bölge'den Kayseri'ye Don Uyarısı

Buzlanma, don, sis ve pus riski

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kayseri genelinde don olaylarına karşı uyarı yapıldığı bildirildi.

Yapılan değerlendirmelere göre ilimizi etkisi altına alan yağışların bugün akşam saatlerine kadar aralıklı şekilde devam edeceği tahmin edilmektedir.

Yağışlı sistemin ardından Çarşamba günü sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının il genelinde 0 derecenin altında seyredeceği öngörülüyor. Bu koşulların il genelinde buzlanma ve don hadisesi ile birlikte sis ve pus oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek buzlanma ve don hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ve yayınlanan tahmin, meteorolojik değerlendirme ile uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiğini vurguladı.

