Meteoroloji'den 16 İle Sarı Kodlu Sağanak ve Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Önemli Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için sarı kodlu sağanak ve kar uyarısı gerçekleştirdi. Bugün, bu illerde kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hangi İllere Dikkat Edilmeli?

Uyarı kapsamında Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bugün yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ayrıca Bingöl, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Siirt gibi illerde ise yerel kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da yaşanabilir.

Diğer Etkilenebilecek İller

Diyarbakır, Malatya, Muş, Adıyaman, Elazığ ve Batman için de benzer yağış uyarıları yapıldı. Bu illerde de yerel kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

Olumsuz Hava Koşulları ve Önlemler

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz koşullara karşı halkı uyardı. Kar yağışının olduğu bölgelerde ise buzlanma ve don riski bulunmaktadır. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşımaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.