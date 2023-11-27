Meteoroloji'den 26 İl İçin Alarm: Kritik Bölgelerin Haritası Açıklandı! İstanbul İçin Tarih Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın ülkenin büyük bir bölümünü etkileyecek olan kar, fırtına ve soğuk hava dalgası için 26 il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. İstanbul için ise çarşamba günü kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Olacak

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, bugün kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı 6 ila 12 derece arasında düşecek, güney ve batı kesimlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Kar yağışı ise Zonguldak, Bursa, Bilecik, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Düzce’de etkili olacak. Bazı illerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aşacak.





Fırtına Uyarısı

Rüzgarın genellikle güneyden esen ve zaman içinde iç ve batı kesimlerde batı ile kuzeybatı yönlerinden esecek şekilde değişmesi bekleniyor. Hafif ara sıra orta kuvvette esen rüzgar, özellikle Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğu bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacak. Fırtınanın 40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

İstanbul’a Çarşamba Günü Kuvvetli Yağış Geliyor

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için çarşamba günü kuvvetli yağış beklendiğini söyledi. Şen, “Marmara’ya çarşamba günü kuvvetli gelecek. Sıcaklıklar yarından itibaren 7-10 derece hafta sonuna kadar devam edecek. İstanbul bugün soğuk 7 derece gece 3 derece. Yarın ısınıyor 16 derece. Yağış çarşamba günü.” dedi.

BUDO’nun Bazı Seferleri İptal Edildi

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. İptal edilen seferler şu şekilde:

07.00’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30’daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00’daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas)

12.55’deki Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya)

Meteoroloji’nin son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın ülkenin büyük bir bölümünü etkileyecek olan kar, fırtına ve soğuk hava dalgası için 26 il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. İstanbul için ise çarşamba günü kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

İstanbul’da kar yağacak mı?

İstanbul’da bugün soğuk ve bulutlu bir hava hakim. Yarın ise sıcaklıklar artacak ve 16 dereceye ulaşacak. Çarşamba günü ise kuvvetli yağış bekleniyor. Kar yağışı ise şimdilik görünmüyor.

BUDO seferleri iptal mi?

BUDO, elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün yapılacak bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen seferlerin listesi haber metninde yer alıyor.

Hangi illerde kar yağacak?

Kar yağışı, bugün ve yarın Zonguldak, Bursa, Bilecik, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Düzce’de etkili olacak. Bazı illerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aşacak.