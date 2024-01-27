Meteoroloji'den 26 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu kar uyarısı

Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Ege'nin kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu ve Eskişehir çevrelerinde yağış beklediğini duyurdu.





Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç bölgelerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Siirt ve Van'ın güneyi yağışların kuvvetli olacağı yerler arasında.

Bolu, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar yağışı olacak. Bu iller için "turuncu" uyarı yapıldı. Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce'de de kar yağışı bekleniyor.





Bu iller için "sarı" uyarı verildi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Ancak pazar gününden itibaren düşecek. Ülke genelinde mevsim normallerinin altına inecek.

YARIN HAVA NASIL?

İstanbul yarın yağışa teslim olacak. Yağış tüm gün sürerken sıcaklıklar 3 dereceye inebilecek. Ankara'da ise soğuk hava etkili olacak. Pazar günü kar yağışı beklenen Başkent'te sıcaklık eksi 1 dereceye kadar düşecek. İzmir ise Pazar günü yağış almayacak. Bulutlu bir günde sıcaklık 11 dereceye çıkacak. İzmir'de güneş ara sıra yüzünü gösterecek.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün öğlene kadar İstanbul'da gökyüzü açık olacak. Fakat öğleden sonra yağış başlayacak. Yağış gün boyu sürecek. Sıcaklık 5 derece civarında olacak.