Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı:

Balıkesir, İstanbul, Çanakkale ve İzmir, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarıldı. Bu illerde kuzeyden esen rüzgarın kuvvetli ve fırtınalı olması öngörülüyor. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımın aksaması gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. İstanbul'da ise şiddetli, gök gürültülü yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşım sorunları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava perşembe gününden sonra sona erecek.





Bilecik ve Edirne hariç, bölgedeki yerlerin parçalı ve çok bulutlu olacağı ve yağış alacağı tahmin ediliyor. Yağışların kar ya da karla karışık yağmur şeklinde olacağı ve kuzey bölgeleri ile İstanbul ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde akşam saatlerinde ara ara şiddetleneceği öngörülüyor. Bölgenin güneydoğu kesimleri ve Trakya'da gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma olacağı, ayrıca pus ve sis görüleceği bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden eserek kuvvetli ve fırtınalı olacağı (50-80 km/saat) tahmin ediliyor.

İç Ege'nin doğusu ve Edremit Körfezi çevreleri kar yağışı ve karla karışık yağmur alacağı, bölgenin diğer yerleri ise parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma olacağı, ayrıca pus ve sis görüleceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden eserek kıyı kesimlerinde kuvvetli ve fırtınalı olacağı (50-70 km/saat) tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur alacak olan AFYONKARAHİSAR -2°C ile 2°C arasında, diğer yerler ise parçalı ve çok bulutlu olacak. DENİZLİ 2°C ile 8°C, İZMİR 4°C ile 11°C, MANİSA ise 5°C ile 9°C arasında seyredecek.





Batı Akdeniz'in doğusu ve kıyıları ile Doğu Akdeniz yağış alacağı, bölgenin diğer yerleri ise parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görüleceği bekleniyor.

Bölgenin güneybatısı ve Çankırı çevreleri öğleden sonra kar alacağı, bölgenin diğer yerleri ise parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma olacağı, ayrıca pus ve sis görüleceği öngörülüyor.

Parçalı ve çok bulutlu olan bölgede, ESKİŞEHİR'in güney çevreleri akşam saatlerinde, KARAMAN ise öğleden sonra kar yağışı alacak. ANKARA -4°C ile 3°C, ESKİŞEHİR -3°C ile 3°C, KARAMAN -5°C ile 1°C, SİVAS ise -8°C ile 1°C arasında seyredecek.

Doğu kıyıları aralıklı yağış alacağı, bölgenin diğer yerleri ise çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma olacağı, ayrıca pus ve sis görüleceği bekleniyor.





Bölgede çok bulutlu bir hava hakim. SİNOP'ta kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek bölgelerde ise kar yağışı görülüyor. BOLU -6°C ile 2°C, DÜZCE -2°C ile 6°C, SİNOP 4°C ile 9°C, ZONGULDAK ise 1°C ile 7°C arasında seyredecek.

Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları yağış alacağı, bölgenin diğer yerleri ise çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek bölgelerde ise kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma olacağı, ayrıca pus ve sis görüleceği bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ riski var.

Bölgede çok bulutlu bir hava hakim. RİZE, SAMSUN ve TRABZON aralıklı yağmur alacağı, yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. TOKAT ise çok bulutlu olacak. RİZE 2°C ile 8°C, SAMSUN 3°C ile 8°C, TOKAT -1°C ile 3°C, TRABZON ise 3°C ile 8°C arasında seyredecek.

Güneydoğu kesimleri aralıklı kar yağışı ve karla karışık yağmur alacağı, bölgenin diğer yerleri ise parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma olacağı, ayrıca pus ve sis görüleceği öngörülüyor. Kuzey ve doğu bölgelerinde çığ riski var.





Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. VAN'ın güney çevreleri akşam saatlerinde kar yağışına maruz kalacağı tahmin ediliyor. AĞRI -15°C ile 0°C, ERZURUM -15°C ile -3°C, MALATYA -5°C ile 3°C, VAN ise -8°C ile 0°C arasında seyredecek.

Yüksek bölgelerde kar yağışı, diğer yerlerde ise aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur alacağı, bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. DİYARBAKIR, GAZİANTEP, MARDİN ve ŞANLIURFA aralıklı yağış alacağı, yüksek bölgelerde ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 0°C ile 7°C, GAZİANTEP 2°C ile 4°C, MARDİN 0°C ile 5°C, ŞANLIURFA ise 3°C ile 8°C arasında seyredecek.