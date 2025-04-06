Meteoroloji'den 6 İle Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin batısında bulunan 6 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren ise Balıkesir, İzmir, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın batısı ve Aydın gibi bölgelerde de benzer yağışların etkili olacağı bildirildi.

Yağışların, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.