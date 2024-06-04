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Meteoroloji’den açıklama! Yurt genelinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün itibariyle yapılan açıklama doğrultusunda, yurt genelinde hava sıcaklığının yükselmesi beklenenler arasında. İletilen tahminlere göre; özellikle Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun belirli bölgelerinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak Buna ek olarak bazı bölgelerde hafif de olsa toz taşınımı yaşanacağı aktarıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın detayları…

Yayın Tarihi: 04.06.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 10:26
Meteoroloji’den açıklama! Yurt genelinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi geçecek

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber ülke genelinde hava sıcaklıkları yükseliş göstermeye devam ediyor. Özellikle dün itibariyle belirli bölgelerde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yüksek hava sıcaklığının 3 gün boyunca daha devam edeceği aktarılan bilgiler arasında. İşte Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamanın detayları…

Meteoroloji’den açıklama! Yurt genelinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi geçecek

Mevsim normallerinin 6 – 10 derece üstünde seyredecek

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamayla birlikte sıcaklıkların cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üstünde seyredeceğini bilgisi aktarıldı. Genel Müdürlük hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik yapmış olduğu açıklamada; özellikle Güney Bölgelerimizde Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıkların yer yer 40 derecenin üzerine çıkacağı bilgisini verdi. Ege Marmara ve iç Anadolu bölgelerinde ise sıcaklık 35 derecenin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatleri içerisinde yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan Çelik, toz taşınımı uyarısı verildiğini de bildirdi.

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