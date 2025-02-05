Meteoroloji'den Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji'den Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Verilen bilgide, öğle saatlerinden sonra Antalya'da, akşam saatlerinde ise Mersin'in kuzey ve batısında etkili rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Gece saatleri itibarıyla Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin kuzey kesimleri ile Hatay'ın Arsuz ilçesinde de kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bildirildi.

Vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar örtüsü olan yükseklerde meydana gelebilecek tipi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.