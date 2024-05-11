Meteoroloji'den Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyine kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. İsparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin bazı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanaklar görülebilir.



Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Özellikle sürücülerin yağışlı hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri, sel ve su baskınlarının yaşanabileceği bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.