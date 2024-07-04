Meteoroloji'den Ankara ve Ege Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

ANKARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki iki saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji, vatandaşların gerekli önlemleri alması konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların daha dikkatli olmaları ve ani sel riskine karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

EGE BÖLGESİ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Marmara'nın güneybatısı, Manisa ve İzmir çevreleri için de sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde de ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Özellikle tarım alanlarında çalışan çiftçilerin dolu riskine karşı mahsullerini koruyacak önlemleri alması gerektiği belirtildi.

YAĞIŞLARA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışlar öncesinde ve sırasında vatandaşların alabileceği bazı önlemler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Öncelikle, ani sel ve su baskınlarına karşı ev ve iş yerlerinde suyun girmesini önleyecek tedbirlerin alınması önerildi. Ayrıca, elektrikli cihazların fişlerinin çekilmesi ve mümkünse yüksek yerlere taşınması gerektiği ifade edildi.

Araç kullanırken de dikkatli olunması gerektiği, su birikintilerinden geçişlerin tehlikeli olabileceği belirtildi. Özellikle alt geçitlerde su baskını riski bulunduğu için bu tür alanlardan kaçınılması önerildi. Ayrıca, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilebilecek ağaç ve direklerin yakınlarında durulmaması gerektiği vurgulandı.