Meteoroloji'den Erzurum ve Bölgeye Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Erzurum ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı; karla karışık yağmur, yükseklerde kar, gece-sabah buzlanma, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:53
Meteoroloji'den Erzurum ve Bölgeye Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den Erzurum ve bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Hava durumu ve uyarının detayları

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Erzurum ve bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu; yüksek kesimlerin kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları kuvvetli yağış uyarısında bulunarak şu değerlendirmeyi paylaştı:

Yağışların; Erzincan ve çevresi (Merkez, Kemah, Tercan, İliç, Kemaliye, Üzümlü) ile Erzurum’un güney kesimlerinde (Çat, Karayazı, Karaçoban, Hınıs, Tekman) kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

METEOROLOJİ, ERZURUM VE BÖLGE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.

METEOROLOJİ, ERZURUM VE BÖLGE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.

