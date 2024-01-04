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Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Orta ve Doğu Karadeniz dikkat!

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Orta ve Doğu Karadeniz dikkat! Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Meteoroloji, fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi riskiyle ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.