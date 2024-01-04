Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Orta ve Doğu Karadeniz dikkat!
Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Meteoroloji, fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi riskiyle ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren batıdan fırtına esmeye başlayacağını bildirdi.
Fırtınanın zamanla Doğu Karadeniz'de de batı, kuzeybatı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği bekleniyor.
Fırtına, akşamüzeri yavaş yavaş dinmeye başlayacağı belirtiliyor. Yetkililer, vatandaşları olası aksiliklere karşı uyardı.
Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması, soba ve baca gazından zehirlenme gibi tehlikeler yaşanabilir. Bu nedenle, dışarı çıkmak zorunda olanlara tedbirli olmaları ve ulaşımda sorunlar yaşanabileceğini göz önünde bulundurmalarına yönelik çağrı yapıldı.