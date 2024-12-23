DOLAR
35,22 -0,04%
EURO
36,67 0,06%
ALTIN
2.960,08 0,28%
BITCOIN
3.376.755,37 -0,38%

Meteoroloji'den Fırtına ve Sağanak Uyarısı: Ege ve Akdeniz Bölgesine Dikkat!

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri için fırtına, Antalya ve Muğla'nın bazı ilçeleri için sağanak uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:25
Meteoroloji'den Fırtına ve Sağanak Uyarısı: Ege ve Akdeniz Bölgesine Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Önemli Uyarılar

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına bekleniyor. Aynı zamanda Antalya ve Muğla için sağanak uyarısı da yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, rüzgar bu akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde, yarın ise Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Özellikle yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına yaşanması olasıdır.

Fırtınanın Sona Ereceği Zaman

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu süreçte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Antalya ve Muğla'da Şiddetli Yağışlar Bekleniyor

Antalya genelinde beklenen gök gürültülü sağanak, yarın sabah batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinde ise doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Özellikle Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı yağışlar bekleniyor. Yağışların başta Konya-Antalya karayolu Alacabel geçidi olmak üzere 1300-1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.

Olumsuz Durumlara Karşı Önlemler Alınmalı

Kuvvetli yağışların Çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyılarda küçük çaplı dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yarın ilk saatlerden itibaren Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanak da şiddetli ve yer yer aşırı olacak. Çarşamba günü öğle saatlerine kadar sürecek olan bu yağışların oluşturabileceği olumsuzluklar için gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Azerbaycan'da Önemli Temaslarda Bulundu
2
Hisarcıklıoğlu, Teknolojik Yeteneklerin Yetiştirilmesine Vurgu Yaptı
3
Lukaşenko: Ukrayna ile ilişkiler normalleşecek
4
Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı
5
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AB Delegasyonu Başkanı Ossowski'yi Ağırladı
6
TİKA, Kazakistan'da Engelliler İçin Sosyal Uyumu Destekleyen Merkez Kurdu
7
Suriyelilerin Kilis'ten Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek