Meteoroloji'den Fırtına ve Sağanak Uyarısı: Ege ve Akdeniz Bölgesine Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Önemli Uyarılar

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına bekleniyor. Aynı zamanda Antalya ve Muğla için sağanak uyarısı da yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, rüzgar bu akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde, yarın ise Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Özellikle yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına yaşanması olasıdır.

Fırtınanın Sona Ereceği Zaman

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu süreçte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Antalya ve Muğla'da Şiddetli Yağışlar Bekleniyor

Antalya genelinde beklenen gök gürültülü sağanak, yarın sabah batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinde ise doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Özellikle Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı yağışlar bekleniyor. Yağışların başta Konya-Antalya karayolu Alacabel geçidi olmak üzere 1300-1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.

Olumsuz Durumlara Karşı Önlemler Alınmalı

Kuvvetli yağışların Çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyılarda küçük çaplı dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yarın ilk saatlerden itibaren Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanak da şiddetli ve yer yer aşırı olacak. Çarşamba günü öğle saatlerine kadar sürecek olan bu yağışların oluşturabileceği olumsuzluklar için gerekli önlemlerin alınması önemlidir.