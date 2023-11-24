Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı: Sağanak, fırtına, kar...: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu için Türkiye'nin hava durumu oldukça karmaşık görünüyor. Geçtiğimiz hafta sıcaklıkların ani bir düşüş yaşamasıyla İstanbul, uzun süredir beklenen kar yağışına şahit oldu. Şimdi ise mevsim normallerine dönüş yaşanırken, yeniden sürpriz bir soğuma bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Pazar günü İstanbul'un yüksek bölgelerinde kar yağışı olabileceğini belirtti. Bu durum, kentte bir dizi hazırlık gerektiriyor. İstanbul Valisi Davut Gül, 26 Kasım Pazar günü için kar yağışı öngörüsüne dikkat çekerek, gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı: Sağanak, fırtına, kar...: Hafta sonu hava nasıl olacak?
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Türkiye, hafta sonu fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları azalacak ve Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşecek.

Cumartesi gecesi karayel rüzgarının etkisiyle fırtınaya dönüşecek olan hava, İstanbul ve Trakya bölgesinde şiddetli yağışlarla birlikte sel tehlikesi yaratabilir.

Kar Yağışı Uyarısı: NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Bulgaristan'da yoğun kar yağışının ardından Türkiye'ye geçeceğini belirtti. Özellikle İstanbul'da cumartesi gecesi başlayacak olan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerine etkili olabilir.

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Uyarılar ve Tedbirler: AKOM (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), İstanbul'a soğuk ve yağışlı bir hafta sonu için uyarılarda bulundu. Rüzgarın saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceği belirtilirken, kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Diğer Bölgeler: Diğer bölgelerde de parçalı ve çok bulutlu geçecek olan hafta sonunda, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile bazı iç kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.

Genel Uyarılar: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Ayrıca, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyden esen kuvvetli rüzgarlara karşı tedbirli olunmalıdır.

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