Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme kapsamında yurdun belirli bölgelerinde kuvvetli ve sağanak yağış etkili olacağı aktarıldı. Hafta sonu boyunca geçerli olacak kuvvetli yağışa ek olarak hava derecesinde herhangi bir düşüş söz konusu olmayacak. Havanın mevsim normallerinin 3 ile 10 derece üstünde seyredeceği tahmin edilenler arasında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar, İç Anadolu'nun (Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.





Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik göstermeyeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurdun belirli bölgelerini kuvvetli sağanak yağış bekliyor

Öğleden sonra İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı, bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin de öğleden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.