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Meteoroloji'den İstanbul ve 29 ile kuvvetli yağış uyarısı: İşte hafta sonu hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için İstanbul başta olmak üzere 29 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 11.05.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:39
Meteoroloji'den İstanbul ve 29 ile kuvvetli yağış uyarısı: İşte hafta sonu hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Mayıs tarihine ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul başta olmak üzere 29 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı etkili olacak.

Hava sıcaklığının yağışlarla birlikte batı kesimlerden başlayarak iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla ilgili yapılan uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-70 km/saat), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) eseceği bildirildi. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise İstanbul genelinde hafta sonu sağanak yağışlar ve pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına hakkında uyarıda bulundu. Bu durumun beraberinde yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği ifade edildi.

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