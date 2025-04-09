Meteoroloji'den Kar Alarmı: Ankara ve Adıyaman Sıfırın Altına Düşecek!

Ankara ve Adıyaman için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir uyarı geldi. Nisan ayına girmiş olmamıza rağmen, soğuk hava dalgası ikisini de etkisi altına alıyor. Kar yağışı için tarih verildi, bu yüzden vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Başkent Ankara'da Kar Alarmı

Ankara'da yaşayanların hava durumunu yakından takip ettiğini belirten Meteoroloji, önümüzdeki günlerde hissedilen sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağını açıkladı. Başkentte 11 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla kar sürprizi bekleniyor. Hava tahminlerine göre, Cumartesi günü karla karışık yağmur beklenirken, Pazar günü de bu durumun devam edeceği tahmin ediliyor.

Kastamonu'ya Kar Sürprizi

Bir diğer uyarı ise Kastamonu'dan geldi. Bugün, yani 9 Nisan 2025 Çarşamba günü için kar yağışı beklentisi açıklandı. Meteorolojik verilere göre, bu kar yağışı sadece bir gün değil, tam dört gün boyunca aralıksız devam edecek.

Meteorolojiden Genel Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve Kastamonu başta olmak üzere kar yağışı öngörülen bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve buzlanma riski konusunda tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.