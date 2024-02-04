Meteoroloji'den Karadeniz için fırtına uyarısı
Yarın öğleden sonra Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu-Samsun arası ve Doğu Karadeniz'in kuzeyinde rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceğini duyurdu. Fırtınanın salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Yurdun bir yanında kar bir yanında mevsim normalleri hava durumu hakimken Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklarından yapılan açıklamada Kastamonu-Samsun arası ve Doğu Karadeniz'in kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Açıklamaya göre, yarın öğleden sonra batı ve güneybatıdan esmeye başlayacak rüzgar 6 ila 8 kuvvetinde fırtına oluşturacak. Fırtınanın salı günü öğlene kadar süreceği bilgisi aktarıldı. Bu bölgede yaşayanların dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.