Meteoroloji'den Karadeniz için fırtına uyarısı

Yurdun bir yanında kar bir yanında mevsim normalleri hava durumu hakimken Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklarından yapılan açıklamada Kastamonu-Samsun arası ve Doğu Karadeniz'in kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Açıklamaya göre, yarın öğleden sonra batı ve güneybatıdan esmeye başlayacak rüzgar 6 ila 8 kuvvetinde fırtına oluşturacak. Fırtınanın salı günü öğlene kadar süreceği bilgisi aktarıldı. Bu bölgede yaşayanların dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.