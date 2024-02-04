Meteoroloji'den Karadeniz için fırtına uyarısı

Yarın öğleden sonra Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu-Samsun arası ve Doğu Karadeniz'in kuzeyinde rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceğini duyurdu. Fırtınanın salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Karadeniz için fırtına uyarısı
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Yurdun bir yanında kar bir yanında mevsim normalleri hava durumu hakimken Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklarından yapılan açıklamada Kastamonu-Samsun arası ve Doğu Karadeniz'in kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu. 

Açıklamaya göre, yarın öğleden sonra batı ve güneybatıdan esmeye başlayacak rüzgar 6 ila 8 kuvvetinde fırtına oluşturacak. Fırtınanın salı günü öğlene kadar süreceği bilgisi aktarıldı. Bu bölgede yaşayanların dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

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