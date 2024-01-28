Meteoroloji’den korkutan uyarı! AKOM da duyurdu, İstanbul’a kar yağacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bugün 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verilirken İstanbul için ise kar uyarısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olabileceği ve pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği konusunda uyardı.





Kasım ayından bu yana yağışlı bir havanın hakim olduğu İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmemişti. Ancak Meteoroloji'nin haftalık raporuna göre, beklenen kar yağışı gerçekleşebilir. İstanbul ve çevre illerde kar yağışının beklendiği bildirilirken, yarın yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı ve karla karışık sağanak yağış öngörülüyor. Soğuk hava dalgasının perşembe günü yurt genelinde etkisini kaybedeceği belirtiliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesi bekleniyor. Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olabileceği ve bu duruma bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı yaşanabileceği ifade ediliyor.





Uzman isimlerden Prof. Orhan Şen de paylaşım platformu X hesabından yaptığı açıklamada, bugün İstanbul'da aralıklı yağmurlu bir gün geçmesinin beklendiğini, yükseklerde karla karışık yağmurlu bir hava olduğunu ve sıcaklığın gün içinde 6°C, gece ise 2°C olacağını belirtti. Yarın ise sıcaklığın 4°C'ye düşeceğini ve kar yağışının görülebileceğini ifade etti.