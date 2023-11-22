Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 22 Kasım 2023 Çarşamba hava durumu: Sel, yıldırım, dolu, hortum...

Türkiye’nin birçok bölgesinde 22 Kasım 2023 Çarşamba günü yağışlı ve soğuk bir hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük tahmin raporuna göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak yağış, doğu bölgelerinde ise kar yağışı görülecek. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyredecek.



YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Kasım 2023 Çarşamba günü için yaptığı uyarıda, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Gaziantep çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Batı Akdeniz kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

• Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı en yüksek 10 derece, en düşük 4 derece olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.

• Ege Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı en yüksek 16 derece, en düşük 12 derece olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

• Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı en yüksek 19 derece, en düşük 11 derece olacak. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

• İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı en yüksek 9 derece, en düşük 1 derece olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

• Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı en yüksek 14 derece, en düşük 8 derece olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

• Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı en yüksek 5 derece, en düşük -4 derece olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

• Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, batısı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı en yüksek 16 derece, en düşük 6 derece olacak. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.





“Günlük hava durumu tahmini nedir?” -Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.



“Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?” - Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in kıyıları ile Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

“Hava sıcaklığı ne olacak?” - Kuzey, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklığı 2 ila 6 derece artacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

“Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı hangi bölgeler için geçerli?” - Trakya kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli yağış, Muğla kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün hangi illerde okullar tatil? Bugün hava durumu nedeniyle okulların tatil edildiği bir il bulunmuyor.

Bugün hava durumu nasıl? Bugün ülke genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışlar kuvvetli ve şiddetli olacak.

Bugün hangi illerde hava sıcaklığı yüksek? Bugün hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde yükseleceği, diğer yerlerde değişmeyeceği bildirildi.