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Meteoroloji'den Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz için Fırtına ve Sağanak Uyarısı

Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz, yoğun yağış ve fırtına riski ile karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu durumu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:47
Meteoroloji'den Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz için Fırtına ve Sağanak Uyarısı

Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Uyarısı

Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz bölgeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu. Yapılan tahminlere göre, Doğu Akdeniz'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Etkisi

Yağışların, yarın sabah saatlerine kadar Mersin'in doğusu ile Adana'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması değerlendiriliyor. Bu durum, bölgedeki vatandaşlar için dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Kuzey Ege'de Fırtına Bekleniyor

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinde kuzey yönünden başlayarak perşembe öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, perşembe akşam saatlerinden itibaren ise yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doğu Akdeniz'de ise yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde rüzgar esmesi bekleniyor. Bu rüzgarın, perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Vatandaşların, belirtilen tarihlerde tedbirli olmaları sağlanıyor.

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