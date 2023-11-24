Meteoroloji'den o illere kötü haber geldi! Felaket kapıya kadar geldi: Önlem almayan yandı

Arkadaşlar, dikkatli olmamız gereken bir durum var. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberine göre, Van, Hakkari, Mardin ve Batman illerimizde ciddi hava koşulları bekleniyor. Bu bölgeler için adeta kırmızı alarm verildi! İşte detaylar...





AFAD VE METEROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SON DAKİKA UYARISI

Dün Türkiye genelinde yaşanan kötü hava şartları, özellikle Karadeniz ve kuzey bölgelerde fırtına ve yoğun yağışlara yol açtı ve maalesef can kayıpları yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.





Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 20 Kasım Pazartesi günü başlayacak şiddetli yağışların 21 Kasım Salı gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Aynı zamanda bu bölgede fırtına uyarısı yapıldı. Batman, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl ve Iğdır çevrelerinde rüzgarın kuvvetli, Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı belirtiliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, ancak 1500 metre üzeri rakımlı bölgelerde karla karışık yağışlar bekleniyor. Özellikle Hakkari ve Van'ın yüksek kesimleri ile Bitlis çevrelerinde yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji ve AFAD, vatandaşları bu olumsuz hava koşulları sırasında dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıyor. Bu durumları yakından takip etmek ve güvenlik için gerekli önlemleri almak çok önemli. Lütfen bu bölgelerde yaşayanlar ve bu bölgelere seyahat etmeyi planlayanlar, hava durumu haberlerini ve yetkililerin uyarılarını dikkate alın【16†source】【17†source】【18†source】【19†source】【20†source】【21†source】.