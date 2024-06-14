Meteoroloji’den sarı kod alarmı! 16 il için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve yağış beklenen 16 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Bu uyarılar, olası tehlikeli hava koşullarına karşı vatandaşları bilgilendirmek ve hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla yapıldı. Sarı kodlu uyarı, hava durumunun potansiyel tehlike arz ettiğini belirtir ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurgular.

HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENEN İLLER

Kuvvetli rüzgar beklenen iller arasında Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak yer alıyor. Bu illerde rüzgarın hızının saatte 30 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde rüzgarın etkisi daha fazla hissedilecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Kuvvetli yağış beklenen iller arasında ise Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bulunuyor. Bu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak etkili olması bekleniyor. Yağışların, kısa sürede yoğun miktarda yağmur bırakması ve bu nedenle ani su baskınlarına yol açabileceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Meteoroloji, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti. Bu durum, özellikle kıyı bölgelerinde nem oranının artmasına ve dolayısıyla hissedilen sıcaklığın daha yüksek olmasına neden olabilir. Vatandaşların, yüksek sıcaklık ve nemin neden olabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

UYARILAR VE TEDBİRLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi riskler bulunuyor. Ayrıca, yağışların ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulunuluyor. Vatandaşların, sel riski bulunan bölgelerde dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önemlidir.

Tarım sektörü de hava koşullarından etkilenebilir. Çiftçiler, ürünlerini korumak için gerekli tedbirleri almalı ve Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate almalıdır. Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanabilir. Sürücülerin dikkatli olmaları ve hızlarını hava şartlarına göre ayarlamaları gerekmektedir.

