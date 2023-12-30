Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İki bölgede sağanak yağış
Bugün iki bölgede sağanak yağış etkili olacak. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Marmara, iç ve doğu bölgelerde pus ve sis görülecek. Bazı yerlerde yoğunlaşacak olan sis nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. İşte illerimizdeki sıcaklık değerleri ve hava durumu tahminleri...
Ülkemizin kuzeydoğu ve batı kıyı bölgeleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Çanakkale ve Balıkesir'in batısı, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Aydın'ın kıyıları yer yer hafif yağmur ve sağanak yağış alacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminlerini paylaştı.
Pus ve sis, Marmara, iç ve doğu bölgelerinde etkili olacak. Bazı yerlerde yoğunlaşacak olan sis, görüş mesafesini düşürecek. Meteoroloji, sürücü ve yayalar için dikkatli olunması gerektiğini uyardı.
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, çoğunlukla güneyden esecek. Hafif ve orta kuvvetli rüzgar, ara sıra şiddetlenecek.
İllerimizdeki sıcaklık değerleri ve hava durumu tahminleri şöyle:
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Güneybatı kesimleri çok bulutlu olacak ve öğleden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batısında yağmur ve sağanak yağış görülecek. Bölgede yer yer yoğun pus ve sis oluşacak.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Az bulutlu
Ege Bölgesi'nde kıyı kesimleri çok bulutlu olacak ve Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Aydın'ın kıyıları öğleden sonra yağmur ve sağanak yağış alacak. Parçalı ve az bulutlu olan iç kesimlerde ise pus ve sis görülecek. İllerimizdeki sıcaklık değerleri ve hava durumu tahminleri şöyle:
AFYONKARAHİSAR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde öğleden sonra yağmur ve sağanak yağış görülecek
MANİSA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmelerini paylaştı.
Akdeniz Bölgesi'nde hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İç kesimlerde ise pus ve sis görülecek. İllerimizdeki sıcaklık değerleri ve hava durumu tahminleri şöyle:
ADANA °C, 20°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 16°C Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 20°C Az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu olacak. Pus ve sis, bölge genelinde etkili olacak. İllerimizdeki sıcaklık değerleri ve hava durumu tahminleri şöyle:
ANKARA °C, 12°C Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C Az bulutlu
KONYA °C, 12°C Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C Az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Pus ve sis, bölge genelinde etkili olacak. İllerimizdeki sıcaklık değerleri ve hava durumu tahminleri şöyle:
ERZURUM °C, 5°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 9°C Az bulutlu
VAN °C, 7°C Az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu olacak. Pus ve sis, bölge genelinde etkili olacak. Bazı yerlerde yoğunlaşacak olan sis, görüş mesafesini düşürecek. İllerimizdeki sıcaklık değerleri ve hava durumu tahminleri şöyle:
DİYARBAKIR °C, 9°C Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C Az bulutlu
MARDİN °C, 12°C Az bulutlu
SİİRT °C, 10°C Az bulutlu