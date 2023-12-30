Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İki bölgede sağanak yağış

Ülkemizin kuzeydoğu ve batı kıyı bölgeleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Çanakkale ve Balıkesir'in batısı, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Aydın'ın kıyıları yer yer hafif yağmur ve sağanak yağış alacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminlerini paylaştı.

Pus ve sis, Marmara, iç ve doğu bölgelerinde etkili olacak. Bazı yerlerde yoğunlaşacak olan sis, görüş mesafesini düşürecek. Meteoroloji, sürücü ve yayalar için dikkatli olunması gerektiğini uyardı.





Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, çoğunlukla güneyden esecek. Hafif ve orta kuvvetli rüzgar, ara sıra şiddetlenecek.

İllerimizdeki sıcaklık değerleri ve hava durumu tahminleri şöyle:







Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Güneybatı kesimleri çok bulutlu olacak ve öğleden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batısında yağmur ve sağanak yağış görülecek. Bölgede yer yer yoğun pus ve sis oluşacak.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Az bulutlu

Ege Bölgesi'nde kıyı kesimleri çok bulutlu olacak ve Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Aydın'ın kıyıları öğleden sonra yağmur ve sağanak yağış alacak. Parçalı ve az bulutlu olan iç kesimlerde ise pus ve sis görülecek. İllerimizdeki sıcaklık değerleri ve hava durumu tahminleri şöyle:

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde öğleden sonra yağmur ve sağanak yağış görülecek

MANİSA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmelerini paylaştı.

Akdeniz Bölgesi'nde hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İç kesimlerde ise pus ve sis görülecek. İllerimizdeki sıcaklık değerleri ve hava durumu tahminleri şöyle:

ADANA °C, 20°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 16°C Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 20°C Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu olacak. Pus ve sis, bölge genelinde etkili olacak. İllerimizdeki sıcaklık değerleri ve hava durumu tahminleri şöyle:

ANKARA °C, 12°C Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C Az bulutlu

KONYA °C, 12°C Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C Az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Pus ve sis, bölge genelinde etkili olacak. İllerimizdeki sıcaklık değerleri ve hava durumu tahminleri şöyle:

ERZURUM °C, 5°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C Az bulutlu

VAN °C, 7°C Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu olacak. Pus ve sis, bölge genelinde etkili olacak. Bazı yerlerde yoğunlaşacak olan sis, görüş mesafesini düşürecek. İllerimizdeki sıcaklık değerleri ve hava durumu tahminleri şöyle:

DİYARBAKIR °C, 9°C Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C Az bulutlu

MARDİN °C, 12°C Az bulutlu

SİİRT °C, 10°C Az bulutlu