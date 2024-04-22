Meteoroloji’den uyarı: Toz taşınımı ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun batı ve iç kesimleri için uyarıda bulundu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Salı ve Çarşamba günü, Afrika üzerinden toz taşınımı yurda etkili bir şekilde giriş yapacak. Kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte, toz taşınımının da etkili olması bekleniyor.



MGM, Marmara, Ege, İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz, Batı Akdeniz için kuvvetli rüzgar, fırtına ve toz taşınımı konusunda uyarı yaptı.

Öte yandan MGM’den Batı Marmara, Kıyı Ege ve Karadeniz’in doğusu için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı da geldi.

Yetkililer fırtına, toz taşınımı ve sağanak için vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.